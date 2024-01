Vendas externas de frango em 2023 indicam crescimento sustentado, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 14:52 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – O crescimento nas exportações de carne de frango pelo Brasil em 2023 foi classificado, em nota, pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), como “altamente positivo” e indica uma tendência de crescimento sustentado dos embarques para 2024. Foram 5,138 milhões de toneladas de carne de frango, incluindo todos os produtos, entre in natura e processado, exportadas, uma alta de 6,6% em relação a 2022. Em receita, o crescimento anualizado foi de 0,4%.

“Apesar dos desafios do ano, incluindo um cenário com variações acentuadas de mercados e de custos de produção, o resultado é altamente positivo e confirma as projeções traçadas pela ABPA para o ano, ao mesmo tempo em que indica a tendência de exportações que deveremos observar ao longo de 2024. Pela primeira vez superamos a marca de 5 milhões de toneladas exportadas. Neste contexto, as boas notícias divulgadas no fim de 2023 trazem expectativas de movimento sustentado nas vendas internacionais, seja em relação a mercados consolidados ou mesmo com a abertura de novos”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Na visão de Santin, o crescimento das exportações de carne de frango pelo Brasil em 2023 também demonstra a confiança no trabalho de biosseguridade do País. “No ano em que registramos o primeiro foco de influenza aviária em aves silvestres no Brasil, os resultados obtidos pelas exportações atestam a confiança do mundo no trabalho de excelência em biosseguridade executado pelas empresas do setor, com o apoio do Ministério da Agricultura e das secretarias estaduais e municipais de agricultura, o que permitiu ao país continuar livre de influenza aviária”, disse o presidente da ABPA.

Em dezembro, o crescimento da exportação de carne de frango foi ainda maior, sendo de 20,9% em volume ante igual mês de 2022, para 467,2 mil toneladas de carne de frango. A ABPA destacou ser este o segundo maior volume embarcado em um único mês na história do setor, superado apenas pelas 514,6 mil toneladas exportadas em março de 2023. Já a receita, de US$ 818,9 milhões, foi 4,3% maior do que a obtida em dezembro de 2022.

No último mês de 2023, o Japão assumiu a liderança como principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, com 55,9 mil toneladas importadas, volume 53,9% maior que o total registrado no mesmo período de 2022. Em segundo lugar, a China importou 50,3 mil toneladas (+8,5%), seguida por Emirados Árabes Unidos, com 44,3 mil toneladas (+27%), Arábia Saudita, com 39,5 mil toneladas (+56,3%) e África do Sul, com 31,2 mil toneladas (+10,8%).

Para a ABPA, o crescimento dos embarques para os principais destinos da carne de frango explicam o desempenho alcançado em dezembro. “Houve um aumento generalizado nas importações de carne de frango pelos principais destinos dos nossos produtos, o que justifica o desempenho recorde para o mês de dezembro”, destaca o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.

