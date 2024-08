Vendas do varejo sobem 1,5% no 2º trimestre ante 1º trimestre, revela IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 11:21 Para compartilhar:

As vendas do comércio varejista subiram 1,5% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre deste ano, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio.

Na comparação com o segundo trimestre de 2023, as vendas do varejo tiveram alta de 4,6% no segundo trimestre de 2024.

Quanto ao varejo ampliado – que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 0,3% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre do ano.

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 4,0% no segundo trimestre de 2024.