Vendas do varejo estão 6,6% abaixo do pico registrado em outubro de 2014

O comércio varejista mostrou melhora na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, com alta de 0,4%, levando o patamar de vendas a ficar menos distante do pico registrado em outubro de 2014. O volume vendido operava em janeiro 6,6% abaixo do ponto mais alto da série, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Ou seja, ainda há um caminho a ser percorrido até que o varejo atinja o ponto mais alto alcançado em outubro de 2014”, ponderou Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.

Em dezembro de 2016, as vendas chegaram a ficar 13,4% abaixo do ápice da série histórica, iniciada em 2000.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, também houve aumento nas vendas em janeiro (1,0%). O volume vendido ficou 11,4% aquém do patamar recorde alcançado em agosto de 2012. Em setembro de 2016, as vendas operavam 22,2% abaixo do pico.