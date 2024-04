Vendas do iPhone na China despencaram quase 20% no primeiro trimestre, o pior desde 2020

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/04/2024 - 3:20 Para compartilhar:

As vendas do iPhone na China caíram 19% nos primeiros três meses do ano – o pior desempenho desde o início da pandemia em 2020 – tirando a gigante da tecnologia da posição de telefone mais vendido no mercado crucial.

A participação da empresa sediada em Cupertino, na Califórnia, no maior mercado mundial de smartphones caiu para 15,7% no primeiro trimestre, ante 19,7% um ano antes.

Isso a colocou quase no mesmo nível da Huawei, que viu as vendas saltarem 70%, segundo a empresa de pesquisas Counterpoint.

A Apple perdeu a coroa de maior vendedora de smartphones na China para a rival Vivo, caindo para o terceiro lugar no trimestre, seguida pela Huawei, cuja participação de mercado saltou de 9,3% um ano antes para 15,5%.

Honor, uma marca de mercado de massa derivada da Huawei, ficou em segundo lugar.

“O retorno da Huawei impactou diretamente a Apple no segmento premium. Além disso, a demanda por substituição da Apple foi ligeiramente moderada em comparação com anos anteriores”, disse Ivan Lam, analista da Counterpoint, em comunicado à imprensa.

O retrocesso da Apple na China é parcialmente resultado da repressão do governo à tecnologia estrangeira usada em agências e empresas estatais oficiais.

A Apple, cujas ações permaneceram estáveis ​​no ano passado, está se preparando para divulgar lucros em 2 de maio.

Na terça-feira, a empresa disse que realizaria um evento em 7 de maio em meio a relatos de que lançaria as tão esperadas versões renovadas do iPad Pro e do iPad Air no próximo mês.

A China é o terceiro maior mercado da Apple – atrás dos EUA e da Europa – e gerou cerca de 17% da sua receita total no trimestre de outubro a dezembro.

Outra empresa de dados descobriu que as remessas de iPhone caíram globalmente em quase 10% nos primeiros três meses do ano – permitindo que os telefones Android da Samsung ultrapassassem os da Apple nas vendas mundiais.

Em um esforço para aumentar suas vendas na China, a Apple começou a reduzir os preços no início deste ano – oferecendo descontos de até US$ 180 sobre o preço normal de varejo.

A Huawei, que tem sido fortemente sancionada pelos EUA, implementou chips fabricados internamente no seu novo smartphone Mate 60 Pro, que está a ser aclamado como um símbolo da engenhosidade nacional na China.

A secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse ao programa “60 Minutes” da CBS no último domingo que o chip não é tão avançado quanto os fabricados nos EUA.

A administração Biden proibiu as empresas norte-americanas de investirem em empresas chinesas que constroem tecnologias sensíveis, incluindo semicondutores e microeletrónica.

A ordem visava impedir que o capital e a experiência americanos ajudassem a China a desenvolver tecnologias que pudessem apoiar a sua modernização militar e minar a segurança nacional dos EUA.

A medida visa capitais privados, capital de risco, joint ventures e investimentos de raiz.

Na semana passada, a Apple atendeu à exigência do governo chinês de remover aplicativos populares como WhatsApp, Threads, Telgram e Signal.

Os legisladores dos EUA votaram recentemente a favor de uma proposta que poderia resultar na proibição do TikTok, o aplicativo de mídia social extremamente popular que pertence à ByteDance, um conglomerado de tecnologia chinês com sede em Pequim.

A Apple tem procurado reduzir a sua dependência da China nos últimos anos, diversificando a sua cadeia de abastecimento – construindo centros de produção em lugares como o Vietname e a Índia.

O CEO da Apple, Tim Cook, disse na semana passada que a empresa estava pensando em estabelecer uma presença na Indonésia.