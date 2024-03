Vendas do iPhone da Apple caem 24% na China, alimentando temores de desaceleração

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/03/2024 - 2:38 Para compartilhar:

As vendas do iPhone da Apple na China caíram 24% em relação ao ano anterior nas primeiras seis semanas de 2024, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint, à medida que a empresa enfrentava o aumento da concorrência de rivais nacionais como a Huawei .

O principal concorrente da gigante da tecnologia na China em smartphones premium, a Huawei, viu as vendas unitárias aumentarem 64% no período, segundo o relatório.

Isto poderá alimentar receios de um abrandamento da procura pela empresa , cuja previsão de receitas para o trimestre atual foi de 6 mil milhões de dólares abaixo das expectativas de Wall Street.

As ações da fabricante do iPhone fecharam em queda de quase 3% na terça-feira e perderam cerca de 12% de seu valor até agora neste ano, apresentando desempenho inferior ao de seus grandes pares de tecnologia nos EUA.

O relatório da Counterpoint disse que a participação da Apple no mercado chinês de smartphones caiu para 15,7%, colocando-a em quarto lugar, em comparação com o segundo lugar no período do ano anterior, quando tinha 19% de participação de mercado.

A Huawei subiu para o segundo lugar à medida que a sua quota de mercado aumentou para 16,5%, face aos 9,4% do ano anterior. O mercado geral de smartphones na China encolheu 7%, segundo o relatório.

A Apple “enfrentou forte concorrência de uma Huawei ressurgente, enquanto era pressionada por preços agressivos de empresas como OPPO, Vivo e Xiaomi”, disse o analista sênior da Counterpoint, Mengmeng Zhang.

A Apple começou a subsidiar certos modelos de iPhone em até 1.300 yuans (US$ 180,68) na semana passada por meio de lojas próprias no Tmall, a principal plataforma de mercado do Alibaba.

A empresa já havia oferecido descontos para iPhone de até 500 yuans em seus sites oficiais no mês passado.

A Huawei viu um ressurgimento nas vendas de smartphones premium desde que lançou a série Mate 60 em agosto, depois de lutar durante anos com as restrições dos EUA às exportações de componentes essenciais para a empresa.

Honor, a marca de smartphones desmembrada da Huawei em 2020, foi a única outra marca entre as cinco principais a ver um aumento nas vendas unitárias durante as primeiras seis semanas do ano, um aumento de 2%. As marcas chinesas Vivo, Xiaomi e Oppo caíram 15%, 7% e 29%, respetivamente.

