Vendas do Grupo Syngenta sobem 25,7% e atingem US$ 18,1 bi no 1º semestre

O Grupo Syngenta, holding formada pelo braço agrícola das estatais do setor químico Chemchina e Sinochem, registrou vendas de US$ 18,1 bilhões no primeiro semestre de 2022, alta de 25,7% em comparação com o resultado de igual período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira, 30. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) avançou 32% na comparação anual, para US$ 3,5 bilhões.

As vendas da divisão de proteção para lavouras aumentaram 25% no período para US$ 8,6 bilhões, com crescimento em todas as regiões de atuação (excluindo a China).

A divisão de sementes apresentou vendas 17% maiores, para US$ 2,3 bilhões, com incremento no desempenho obtido em todas as principais regiões (excluindo a China).

As vendas da Adama, de agroquímicos, cresceram 24% para US$ 3,6 bilhões, com crescimento robusto em todas as regiões-chave de atuação (excluindo a China). Já a operação do grupo na China teve aumento de 26%, para US$ 5,3 bilhões.

A companhia atribui o desempenho no período aos seus novos lançamentos na área de inovação. O crescimento também foi apoiado pelo fortalecimento da posição de mercado nas principais localidades, pela produtividade do grupo como um todo e pelos preços mais altos necessários para compensar maiores custos.

“O Grupo Syngenta continuou a promover a transição para um sistema de produção regenerativa de alimentos, desempenhando seu papel em acelerar a inovação com o intuito de nutrir e restaurar a saúde do solo, biodiversidade, clima e sistemas hídricos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e os ganhos para os agricultores”, disse a empresa em comunicado divulgado para imprensa e investidores.

Segundo a nota, o grupo também está trabalhando com empresas dos setores alimentício e varejista.