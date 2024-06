Vendas do Dia dos Namorados nos shoppings devem crescer 4,2% em 2024, projeta Abrasce

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 13:21 Para compartilhar:

As vendas nos shoppings na semana do Dia dos Namorados (6 a 12 de junho) devem ser 4,2% maiores do que na mesma época do ano passado, movimentando R$ 4,4 bilhões, de acordo com estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A perspectiva é que o valor médio das compras em função da data comemorativa seja de R$ 220,49 neste ano, o que representa um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento apontou que os produtos mais procurados para o público feminino são: perfumaria e cosméticos (87%), joalheria (77%), vestuário (73%), chocolates e doces (71%), calçados (69%) e bolsas e acessórios (65%).

Já entre o público masculino, os produtos que mais devem se destacar são: calçados (65%), perfumaria e cosméticos (65%), vestuário (65%), artigos esportivos (63%), relógios e acessórios (59%) e bebidas (30%).

Segundo a pesquisa, 81% das empresas de shopping centers estão otimistas com a data comemorativa, e 68% esperam aumento no fluxo de visitantes.

“O cenário econômico atual e o endividamento das famílias são alguns dos fatores externos que podem limitar o consumo na data comemorativa. No entanto, mesmo com essa percepção, os shoppings estão otimistas com a expectativa de aumento de público e de vendas e esperam bons resultados para o período”, declarou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota à imprensa.