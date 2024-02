Vendas de veículos sobem 13,2% em janeiro ante janeiro de 2023, aponta Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 18:50 Para compartilhar:

As vendas de veículos mostraram crescimento de 13,2% em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 161,6 mil unidades no primeiro mês de 2024. O número ficou 35% abaixo do total vendido em dezembro. Esse forte desaquecimento, no entanto, é normal no início do ano, sobretudo depois de dezembro mostrar um volume expressivo, com o melhor resultado mensal em quatro anos.

Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, houve, em geral, uma melhora no mercado por conta da evolução do emprego, somado às quedas nos juros e maior fluxo de crédito em diversos segmentos.

“O custo e o acesso ao crédito melhoraram a partir do último trimestre de 2023. Isso, aliado à expectativa de redução dos juros oficiais ao longo de 2024, tem melhorado a disponibilidade e diminuído a restrição do crédito por parte dos agentes financeiros”, comentou Andreta Jr. Contando com a melhora nas condições de crédito, a Fenabrave prevê crescimento de 12% das vendas de veículos zero quilômetro em 2024.

