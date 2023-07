Vendas de veículos novos sobem 6,5% em junho contra junho de 2022, afirma Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 11:26 Compartilhe

As vendas de veículos tiveram crescimento de 6,5% no mês passado, frente ao mesmo período de 2022, refletindo o impulso ao mercado dos descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil patrocinados pelo governo no preço dos automóveis. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidos 189,5 mil veículos zero quilômetro em junho, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Na comparação com maio, as vendas subiram 7,4%. Pela primeira vez no ano, o ritmo diário bateu a marca de 9 mil veículos. Apesar da corrida dos consumidores às lojas, dada a tendência de esgotamento rápido dos bônus autorizados pelo governo, a espera das locadoras pela liberação dos descontos nas compras de empresas, o que só ocorreu no último dia do mês, limitou o desempenho no mês. As locadoras respondem por três em cada dez carros vendidos no País.

Como já tinham reforçado os estoques em maio, as montadoras seguiram anunciando paradas de produção após o anúncio de que os descontos durariam pouco tempo. Com o resultado de junho, o primeiro semestre terminou com 998,3 mil veículos emplacados, volume 8,8% superior ao dos seis primeiros meses do ano passado. Vale lembrar que no ano passado as vendas foram comprometidas pela falta de carros no mercado em razão da crise no fornecimento de componentes eletrônicos.

