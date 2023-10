Vendas de veículos novos sobem 1,9% em setembro contra setembro de 2022, diz Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 12:23 Compartilhe

As vendas de veículos subiram 1,9% em setembro frente ao mesmo mês do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias de automóveis. No total, 197,7 mil unidades foram vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com agosto, houve queda de 4,8% na comercialização de veículos zero quilômetro, mas esta variação negativa é explicada pelo calendário mais curto de setembro, que teve três dias úteis a menos.

A média por dia útil do mês passado, de 9,9 mil veículos, foi a segunda melhor desde o início do ano, atrás apenas de julho, quando o mercado, impulsionado pelos descontos patrocinados pelo governo, que se esgotaram em pouco mais de um mês, fez 10,7 mil unidades a cada dia de venda.

O crescimento das vendas no acumulado do ano está em 8,5%, com 1,63 milhão de veículos zero quilômetro vendidos de janeiro a setembro. Esse crescimento se dá, porém, sobre uma base de comparação comprometida pelas limitações de oferta do ano passado, quando as montadoras foram obrigadas a paralisar diversas vezes a produção por falta de componentes eletrônicos.

