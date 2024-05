Vendas de veículos na China caem em abril, em meio à guerra de preços de elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 13:04 Para compartilhar:

As vendas de veículos na China caíram no mês passado, mostraram dados da indústria, à medida que os consumidores evitavam compras caras, apesar da intensa guerra de preços de veículos elétricos no maior mercado automotivo do mundo.

As vendas no varejo de automóveis de passageiros foram de 1,53 milhão de unidades em abril, uma queda de 5,7% em relação a igual mês do ano anterior e de 9,4% em relação a março, informou, nesta sexta-feira, 10, a Associação de Automóveis de Passageiros da China.

Apesar do mercado mais lento, os automóveis de nova energia, que incluem veículos elétricos e híbridos, mantiveram um forte impulso de vendas, com as vendas no varejo aumentando 28%, para 674 mil unidades em abril.

A China vendeu 3,24 milhões de carros de nova energia no primeiro trimestre, representando 62% das vendas globais de elétricos.

A Tesla entregou 62.167 carros fabricados em sua fábrica em Xangai em abril, abaixo do ano anterior e do mês anterior. A BYD vendeu 312.048 unidades, mantendo o título de líder em vendas de veículos elétricos.

As exportações chinesas de automóveis de passageiros atingiram um recorde, saltando 38% para 417 mil unidades em abril. As exportações de veículos de nova energia aumentaram 27%, para 115.000 unidades, com a Tesla exportando 30.746 carros fabricados na China. Fonte: Dow Jones Newswires