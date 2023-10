Vendas de veículos na China aumentaram 5% no ano e 5% em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 19:49 Compartilhe

As vendas no varejo de veículos na China aumentaram 5,0% no ano e 5,0% no mês, para 2,02 milhões de veículos em setembro, informou nesta quarta-feira, 11, a Associação Chinesa de Automóveis. O documento citou maior demanda antes dos feriados de outubro e mais promoções de vendas, à medida que as montadoras tentavam atingir metas de vendas trimestrais.

As exportações em setembro aumentaram 50% em relação ao ano anterior, elevando o crescimento acumulado no ano para 68%. As vendas no varejo de carros com novas energias, que incluem elétricos e híbridos plug-in, cresceram 10,7% em relação ao ano anterior em setembro.

Os dados da associação apontam que a Tesla entregou 74.073 carros fabricados em sua fábrica em Xangai em setembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias