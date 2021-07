Vendas de veículos elétricos nos EUA mais do que dobram no 1º semestre de 2021

Embora ainda sejam apenas uma fatia do mercado global, as vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos mais do que dobraram no primeiro semestre de 2021, em comparação com o ano passado. O crescimento ultrapassou o aumento de 29% das vendas totais de veículos, de acordo com uma pesquisa da Wards Intelligence.

Os consumidores ainda enfrentam obstáculos, incluindo preços mais elevados e a ausência de lugares para carregá-los. No entanto, longas faixas de direção, maior variedade de veículos e faixas de preço estão ajudando a atrair clientes, segundo analistas e revendedores. Uma pesquisa, divulgada em junho pelo UBS, mostrou que 37% dos entrevistados nos EUA disseram que provavelmente considerariam um veículo elétrico, contra 22% no ano anterior.

As fabricantes dos EUA estão sendo encorajadas pelos planos do governo Biden para apoiar carros elétricos através de investimento em estações de carregamento e incentivos ao consumidor.

As vendas da U.S. Tesla subiram 78% até junho deste ano, na comparação com igual período de 2020, de acordo com uma estimativa da empresa de pesquisa Motor Intelligence. O aumento foi impulsionado pelo Model Y, crossover SUV da Tesla que rapidamente se tornou o maior vendedor da empresa desde que foi lançado no ano passado. A companhia divulgará balanço do segundo trimestre na próxima segunda-feira.

Outras lançamentos de fabricantes de automóveis tradicionais, como Ford Motor Co.s Mustang Mach-E SUV e Volkswagen AGs ID.4, também ajudaram a empurrar as vendas de carros elétricos para mais de 3% do mercado total dos EUA em maio e junho, o maior já registrado, de acordo com dados da indústria.

Fonte: Dow Jones Newswires.

