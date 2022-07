Vendas de veículos da Tesla caem no 2º trimestre após problemas com fábricas

As vendas de veículos da Tesla desaceleraram no segundo trimestre deste ano, após um surto de covid-19 paralisar a maior fábrica da empresa em Xangai, na China, e ampliar as pressões sobre as cadeias produtivas globais.

A empresa informou, neste sábado, 2, ter entregue 254.695 automóveis a clientes nos três meses encerrados em junho, após 310.048 entregas entre janeiro e março. Analistas consultados pela FactSet esperavam cerca de 264 mil vendas no período. A desaceleração trimestral é a primeira em mais de dois anos.

Além do fechamento da indústria na China, a Tesla teve problemas também para acelerar novas fábricas na Alemanha e no Estado americano do Texas. Assim, a gigante dos carros elétricos fundada por Elon Musk produziu 258.580 veículos no segundo trimestre, ante 305.407 no primeiro.