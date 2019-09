Vendas de veículos cai 2,3% em agosto ante igual período de 2018, diz Anfavea

No mercado interno, os números da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) confirmam nesta quinta-feira, 5, dados divulgados na segunda-feira, 2, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a Anfavea, a venda para o consumidor brasileiro caiu 2,3% em agosto ante igual mês do ano passado, na primeira queda interanual depois de 27 meses seguidos de alta.

Foram 243 mil unidades vendidas.

O recuo, contudo, foi influenciado em parte pelo número de dias úteis, uma vez que agosto deste ano teve um dia a mais que agosto do ano passado.

Em relação a julho, os licenciamentos ficaram praticamente estáveis, com um leve recuo de 0,3%.

No acumulado do ano, as vendas chegam a 1,79 milhão de unidades, alta de 9,9% na comparação com igual período do ano passado.