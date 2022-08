Vendas de varejo na Alemanha têm em junho maior queda anual desde 1994

BERLIM (Reuters) – Os varejistas alemães encerraram o primeiro semestre de 2022 com a maior queda anual nas vendas em quase três décadas, com a inflação, a guerra na Ucrânia e a pandemia do coronavírus cobrando seu preço, mostraram dados nesta segunda-feira.







As vendas de varejo caíram 8,8% em junho em termos reais em comparação com o mesmo mês do ano passado, a maior queda desde o início da série histórica em 1994, informou a Agência Federal de Estatística.

Analistas consultados pela Reuters previam queda de 8,0%.

As vendas de varejo também caíram inesperadamente em comparação com o mês anterior: queda de 1,6% em termos reais, contra expectativa de aumento de 0,2% em pesquisa da Reuters.

As vendas de varejo no setor de alimentos, em particular, registraram uma queda de 1,6% em termos reais em relação ao mês anterior, devido aos preços mais altos dos mantimentos e ao aumento nas vendas de restaurantes, segundo os dados.

(Reportagem de Miranda Murray e Rene Wagner)