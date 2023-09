Vendas de tratores e máquinas agrícolas recuam 8,85% em julho ante julho de 2022, diz Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 15:03 Compartilhe

São Paulo, 4 – As vendas de tratores e máquinas agrícolas caíram 8,85% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2022, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 4 pela Fenabrave, associação que representa concessionárias e revendedores de equipamentos usados no campo. Na comparação com junho deste ano, houve queda de 27,52%, na série sem ajuste sazonal.

De janeiro a agosto de 2023, as vendas de tratores e máquinas agrícolas acumulam queda de 7,16% em relação ao mesmo período de 2022.

Apesar da baixa, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, destaca que há sinais de melhora na comercialização de algumas máquinas em agosto, sobretudo de plantadeiras.

“Notamos uma melhora dos novos negócios em agosto, fruto do Plano Safra, cujo plantio começa em setembro e que faz com que a renovação de maquinário ocorra pouco antes”, diz Andreta Júnior, no relatório de divulgação dos números. “Acreditamos que veremos resultados melhores nos próximos meses, em função disso.”

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado há pouco pela associação, com dados já relativos a agosto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias