Vendas de soja na Argentina têm maior nível em meses com retomada de câmbio preferencial

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES (Reuters) – Agricultores argentinos venderam 299 mil toneladas de soja na segunda-feira, o maior volume dos últimos dois meses, graças ao câmbio especial que o governo estabeleceu para o restante do ano para tentar acelerar a entrada de divisas no país, informou nesta terça-feira a Bolsa de Comércio de Rosário (BCR).

A Argentina, maior exportador mundial de óleo e farelo de soja, vende desde segunda-feira sua soja com uma taxa de câmbio de 230 pesos por dólar, 38% superior à taxa interbancária que regeu o mercado na terça-feira, o que incentivou as operações.

As exportações do complexo da soja são a principal fonte de divisas para o país sul-americano, cujo banco central está tentando reforçar suas posições em moeda estrangeira, que caíram acentuadamente com a incerteza sobre a moeda local em meio à alta inflação e adversidades financeiras.

“No total, foram 298.911 toneladas operadas no primeiro dia de validade, o valor mais elevado desde o fim da validade do ‘dólar da soja 1’ em outubro”, afirmou a BCR em relatório, referindo-se à primeira vez que o governo deu um câmbio especial, para incentivar as vendas.

Segundo a BCR, o valor de referência de Rosário, principal mercado de grãos da Argentina, estava na segunda-feira para a soja a 85 mil pesos (509 dólares) a tonelada.

Durante o mês de setembro, quem vendeu sua soja recebeu uma taxa de câmbio de 200 pesos por dólar, contra as cerca de 147 unidades pelas quais a moeda local era cotada no mercado oficial. A Argentina sofre com uma inflação muito alta que em 2022 pode fechar em cerca de 100%.

O plano de setembro foi muito eficaz, pois impulsionou as vendas de cerca de 13,3 milhões de toneladas de soja, ante uma média mensal de operações de 4,4 milhões de toneladas.

De acordo com os últimos dados oficiais semanais de vendas de grãos, atualizados até 16 de novembro, os produtores venderam quase 32 milhões de toneladas de soja da safra 2021/22, cuja produção foi de 44 milhões de toneladas.

Esse mesmo relatório mostrou que entre 10 e 17 de novembro, os produtores tinham vendido um total de 165,5 mil toneladas de soja 2021/22, bem abaixo das quase 300 mil reportadas na segunda-feira.

(Por Maximilian Heath)

