Vendas de soja de MT avançam com cautela e atingem 46,4% da safra 21/22, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) -As vendas de soja de Mato Grosso alcançaram 46,36% da produção esperada para a safra 2021/22, abaixo da média histórica de 49% para esta época do ano, informou nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

No comparativo mensal, os negócios avançaram somente 1,95 ponto percentual no maior Estado produtor da oleaginosa, com produtores aguardando preços mais atrativos para travar negócios, disse o instituto em boletim à parte.

No mesmo período da temporada passada, quando a comercialização estava acelerada, o percentual de vendas era de 66,45%, mostraram os dados.

As vendas antecipadas para o ciclo 22/23, cuja semeadura começa somente em setembro do ano que vem, tiveram o maior avanço mensal de negócios, com 2,19 pontos percentuais. Desta forma, 6,43% da produção esperada está comercializada.

“Esse movimento foi pautado pela necessidade de travar os custos de produção para a próxima safra, e, com isso, o preço médio ficou cotado a 148,04 reais por saca”, afirmaram os técnicos do Imea no boleitm.

Para o milho, a comercialização da safra 2021/22 chegou a 40,95%, ante 62,69% no mesmo período de 2020/21 e média histórica de 39,7%, disse o instituto.

“Fatores como o maior valor da cotação do milho futuro na CME Group em relação ao contrato corrente, a alta do dólar, e o cenário otimista de uma semeadura dentro da janela ideal, motivaram os produtores do Estado a negociar maiores volumes em nov/21.”

O Imea também divulgou sua primeira estimativa de comercialização do cereal para a safra 22/23, que “ainda se encontra tímida” em vista do cenário de alta dos insumos, afirmaram os técnicos.

De acordo com os dados, 1,51% da produção esperada para 22/23 foi negociado em Mato Grosso, contra 6,65% no mesmo período do ano passado e média histórica de 1,33%.

(Por Nayara Figueiredo; edição de Marta Nogueira)

