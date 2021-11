Vendas de soja de MT avançam para 44,4% da safra 21/22, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) – A comercialização de soja de Mato Grosso alcançou 44,41% da produção esperada para a safra 2021/22, que está na reta final do plantio, disse nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Os negócios avançaram 4,01 pontos percentuais ante o relatório divulgado no mês anterior.

Com isso, as vendas ficaram abaixo dos 64,38% vistos no mesmo período do ano passado para a nova safra da época, mas acima da média histórica de 42,58%.

Em boletim à parte, o Imea classificou como “expressivo” o avanço no comparativo mensal.

“Vale ressaltar que, diferentemente do ritmo mais acelerado nas vendas no ano passado, neste momento os produtores vêm optando por aproveitar melhores oportunidades de negócio, a preços mais valorizados”, afirmou o instituto.

Para o milho, as vendas atingiram 36,71% da produção esperada para a safra 2021/22, ante 59,5% um ano antes e média histórica de 35%.

No comparativo mensal, houve avanço de 3,92 pontos percentuais, mostraram os dados.

“Foi observado que o otimismo do produtor mato-grossense, em relação ao cenário positivo da semeadura antecipada da soja (que pode favorecer a produção do milho para a próxima safra) impactou no avanço… da comercialização em outubro”, avaliou o instituto em boletim à parte.

(Por Nayara Figueiredo)

