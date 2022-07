Vendas de soja 21/22 do Brasil avançam a 74,3%; para 22/23, a 15,7%, diz Safras

SÃO PAULO (Reuters) – A comercialização da safra 2021/22 de soja do Brasil atingiu 74,3% da produção projetada até esta sexta-feira, informou a consultoria Safras & Mercado, que estimou também negócios de 15,7% para a colheita 2022/23, a ser plantada a partir de setembro.

Ao longo do último mês, houve um avanço de 8,4 pontos percentuais nas vendas da safra velha do Brasil, mas o índice atual está atrás do visto no mesmo período do ano passado (79,2%) e da média de cinco anos (77,6%).

Levando-se em conta uma safra estimada em 122,3 milhões de toneladas, o total de soja já negociado é de 90,92 milhões de toneladas.

Para a safra futura (2022/23), considerando uma estimativa 144,7 milhões de toneladas, um volume de 22,83 milhões de toneladas já teria sido fixado para venda.

Em igual período do ano passado, a comercialização antecipada da nova safra era de 21,5% e média para o período é de 19,3%. Em 3 de junho, o índice era de 13,3%.