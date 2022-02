Vendas de novas moradias nos EUA caem em janeiro com alta dos preços

WASHINGTON (Reuters) – As vendas de novas moradias nos Estados Unidos para uma única família recuaram um pouco mais do que o esperado em janeiro, provavelmente porque o aumento nas taxas hipotecárias e os preços mais altos afastaram compradores do mercado.

As vendas de novas moradias caíram 4,5%, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 801 mil unidades no mês passado, disse o Departamento do Comércio nesta quinta-feira.

O ritmo de vendas de dezembro foi revisado para 839 mil unidades, de 811 mil informadas antes.

Na comparação anual, as vendas despencaram 19,3% em janeiro.

O mercado de novas moradias continua sustentado por um estoque em mínima recorde de moradias usadas. A demanda deve permanecer alta mesmo com o aumento das taxas hipotecárias.

O preço médio de novas casas aumentou 13,4% em janeiro sobre o ano anterior, a 423.300 dólares.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

