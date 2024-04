Vendas de motos têm alta de 4,6% em março ante março de 2023, aponta Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/04/2024 - 12:23 Para compartilhar:

As vendas de motos tiveram crescimento de 4,6% em março, frente ao mesmo mês do ano passado. No total, 152,67 mil motocicletas foram vendidas no mês passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Na comparação com fevereiro, as vendas cresceram 12%.

No primeiro trimestre deste ano, 432,288 mil motocicletas foram vendidas no Brasil, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2023.

O número supera em 14,7% as vendas de carros de passeio, que somaram 376,691 mil unidades entre janeiro e março.

