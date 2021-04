Vendas de motos sobem 8,5% em março ante fevereiro

As vendas de motos novas tiveram no mês passado alta de 8,5% frente a fevereiro, segundo levantamento apresentado nesta terça-feira, 6, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias do País. Em relação a março de 2020, houve queda de 17,4% nas vendas de motos, que totalizaram 62,3 mil unidades no terceiro mês deste ano.

Em março, a Honda, líder com grande folga deste mercado, respondeu por 69,4% das vendas totais. Na vice-liderança, a Yamaha teve 22,2% do total vendido no mês passado.

De janeiro a março, 205,6 mil motocicletas foram vendidas no Brasil, 16,8% a menos do que nos três primeiros meses do ano passado.

As interrupções de produção em montadoras no polo industrial de Manaus, diante do colapso nos hospitais da região no início do ano, comprometeram o resultado, já que faltou moto nas concessionárias.

Veja também