Vendas de motos sobem 14,8% em agosto ante agosto de 2023, aponta Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 14,8% em agosto, frente ao mesmo período de 2023, chegando a 163,9 mil unidades, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Na comparação com julho, houve alta de 4,5% nas vendas do veículo de duas rodas. Com isso, as vendas de motocicletas acumularam crescimento de 19,9% nos oito primeiros meses do ano, totalizando 1,25 milhão de unidades. Esse número supera as vendas de carros de passeio, que somaram 1,2 milhão de unidades no período.

O desempenho positivo reflete a melhora nas condições de crédito, a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.