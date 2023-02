Vendas de mortadela Bologna no Brasil crescem 33,3%

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/02/2023 - 11:37 Compartilhe

BOLONHA, 28 FEV (ANSA) – As vendas de mortadela Bologna, produto italiano com indicação geográfica protegida (IGP), cresceram 33,3% no Brasil em 2022.

O número foi divulgado nesta terça-feira (28) pelo consórcio italiano que reúne produtores desse tipo de mortadela.

Segundo o grupo, a produção no ano passado totalizou 38,1 milhões de quilos, enquanto as vendas somaram 33,1 milhões de quilos, o que significa altas de 1,3% e 2,5%, respectivamente, em relação a 2021.

O mercado interno responde por 81% das vendas da mortadela Bologna, enquanto as exportações representam 19%.





O faturamento nos países da União Europeia registrou aumento de 6,7% em 2022, enquanto nas nações extracomunitárias o crescimento foi mais tímido, de 1,9%. Ou seja, a expansão no mercado brasileiro está acima da média.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados pela Mortadela Bologna IGP, que se confirma como o embutido mais amado pelos italianos depois do presunto de Parma”, diz Guido Veroni, presidente do consórcio. (ANSA).

