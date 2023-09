Vendas de moradias usadas nos EUA caem 0,7% em agosto ante julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 12:07 Compartilhe

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 0,7% em agosto ante julho, ao ritmo anualizado de 4,04 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 21, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). A queda veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Em relação a agosto de 2022, as vendas de moradias usadas sofreram queda de 15,3% no mês passado, informou a NAR. Fonte: Dow Jones Newswires.

