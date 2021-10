Vendas de moradias usadas nos EUA sobem para máxima em 8 meses em setembro

WASHINGTON (Reuters) – As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos atingiram uma máxima em oito meses em setembro, mas os preços mais altos em meio a uma oferta ainda restrita estão excluindo os compradores de primeira viagem do mercado imobiliário.

As vendas de moradias usadas avançaram 7,0% — o maior aumento em um ano — para taxa anual ajustada sazonalmente de 6,29 milhões de unidades no mês passado, o patamar mais alto desde janeiro, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos EUA nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta das vendas para uma taxa de 6,09 milhões de unidades. As vendas aumentaram em todas as quatro regiões do país.

As revendas de moradias, que respondem pela maior parte das vendas de casas nos EUA, caíram 2,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

(Por Lucia Mutikani)

