Vendas de moradias usadas nos EUA caem em julho pelo 6º mês consecutivo

reuters 18/08/2022 - 11:21

WASHINGTON (Reuters) – As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram para uma nova mínima de dois anos em julho, mais uma evidência de que a campanha agressiva de aperto da política monetária do Federal Reserve está diminuindo a demanda por residências, embora os níveis de preços das casas permaneçam altos.

As vendas de moradias usadas caíram 5,9%, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,81 milhões de unidades no mês passado, o nível mais baixo desde maio de 2020, quando as vendas registraram um recorde negativo durante os bloqueios da Covid-19, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

Fora da pandemia, as vendas foram as mais lentas desde novembro de 2015. Foi a sexta queda mensal consecutiva.

Economistas consultados pela Reuters previam queda nas vendas para uma taxa de 4,89 milhões de unidades.

(Reportagem de Lucia Mutikani)