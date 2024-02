Vendas de moradias novas nos EUA sobem 1,5% em janeiro ante dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 12:32 Para compartilhar:

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos aumentaram 1,5% em janeiro, ante dezembro, para um ritmo anual sazonalmente ajustado de 661 mil unidades, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 4,7%.

O dado de janeiro foi revisado para um ritmo anual sazonalmente ajustado de 664 mil unidades, ante o dado originalmente divulgado de 651 mil.

O preço mediano das novas casas vendidas em janeiro de 2024 foi de US$ 420.700. O preço médio de venda foi de US$ 534.300.

A estimativa ajustada sazonalmente de novas casas à venda no final de janeiro era de 456 mil.

