Vendas de moradias na China sofrem queda anual de 1,5% entre janeiro e agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 7:15 Compartilhe

As vendas de moradias na China em valor sofreram queda anual de 1,5% entre janeiro e agosto, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). O resultado indica piora no mercado imobiliário chinês em relação ao recuo anual de 0,7% observado nos primeiros sete meses do ano.

Já as construções iniciadas – considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais – registraram um tombo anual de 24,4% entre janeiro e agosto, ligeiramente menor do que o declínio de 24,5% acumulado até julho.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, tiveram contração anual de 8,8% nos primeiros oito meses do ano, aprofundando a redução de 8,5% verificada entre janeiro e julho. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias