Vendas de moradias na China sobem 10,7% no ano até novembro

As vendas de moradias na China em valor avançaram 10,7% entre janeiro e novembro em relação a igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado mostra leve desaceleração no setor imobiliário, uma vez que as vendas entre janeiro e outubro haviam apresentado ganho anual de 10,8%.

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários tiveram expansão anual de 10,2% nos primeiros onze meses do ano, também um pouco menor do que o acréscimo de 10,3% visto no acumulado até outubro.

As construções iniciadas – considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais – cresceram 9,3% no confronto anual do intervalo entre janeiro e novembro. Entre janeiro e outubro, o avanço neste segmento havia sido de 10%. Fonte: Dow Jones Newswires.