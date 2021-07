Vendas de máquinas agrícolas sobem 10% em maio ante abril, diz Fenabrave

São Paulo, 2 – As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, subiram 10% na passagem de abril para maio, chegando a 4,9 mil unidades, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira pela Fenabrave, entidade que também representa, além das concessionárias de veículos, revendedores de equipamentos usados no campo.

Como não se trata de emplacamentos, que podem ser acompanhados diariamente, as estatísticas de máquinas agrícolas têm defasagem em relação ao balanço das vendas de carros, cujos resultados divulgados hoje pela Fenabrave são relativos a junho.

Na comparação com maio do ano passado, as vendas de tratores e colheitadeiras tiveram alta de 34,5%, o que levou o crescimento de volume acumulado nos cinco primeiros meses do ano para 34,9%, num total de 20,3 mil unidades até maio.

