Vendas de máquinas agrícolas nos EUA e Canadá recuam em março

Nova York, 13 – As vendas internas de máquinas agrícolas nos Estados Unidos e no Canadá recuaram em março, segundo dados da Associação de Fabricantes de Equipamentos destes países. A comercialização de tratores de alta potência caiu 15% na comparação entre março de 2020 e março de 2019, enquanto a de tratores com tração nas quatro rodas diminuiu 17%.

O número de colheitadeiras vendidas caiu 19%.

A América do Norte é um dos principais mercados para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Fabricantes como John Deere, CNH Industrial e Agco retiraram recentemente as orientações financeiras de receita para o ano fiscal de 2020.

Antes da pandemia do coronavírus, a Deere esperava queda de 5% a 10% nas vendas globais do setor, enquanto a Agco previa alta de 2% e a CNH projetava estabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires