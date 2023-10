Vendas de máquinas agrícolas caem 9,2% em agosto frente a mesmo mês de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 13:35 Compartilhe

São Paulo, 6 – A Anfavea, associação que, além das montadoras de automóveis, representa fabricantes de tratores, levou nesta sexta-feira, 6, à sua apresentação de resultados mensais dados que mostram mais uma queda nas vendas tanto de máquinas agrícolas quanto de construção.

O desempenho é atribuído à desvalorização de 8% a 25% das principais commodities, que inibe investimentos de agricultores, assim como o adiamento das compras de máquinas de construção, em função da espera pela operacionalização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Frente a agosto de 2022, as vendas de máquinas agrícolas recuaram 9,2% no mesmo mês deste ano, quando somaram 5 mil unidades. Na mesma base de comparação, as entregas de máquinas de construção caíram 28,8%, para 2,5 mil unidades em agosto.

Os números são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha também todo mês os resultados das máquinas de construção.

Os dados têm defasagem de um mês em relação às estatísticas de veículos divulgadas nesta sexta-feira pela Anfavea, já referentes a setembro.

Na margem, ou seja, de um mês para o outro, houve uma reação. Enquanto as vendas de máquinas agrícolas subiram 23,3%, as de construção tiveram alta de 25,6%.

Nada que mudasse, no entanto, o desempenho negativo de ambos os setores no ano. No acumulado de janeiro a agosto, as vendas das máquinas usadas no campo registraram recuo de 9,9%, somando 38,6 mil unidades. Nas máquinas de construção, o declínio foi de 20,9%, para 20,6 mil unidades nos oito meses.

As exportações de máquinas de construção ainda mostram crescimento no acumulado do ano, com 10,8 mil unidades embarcadas desde janeiro, 11,3% acima do total dos oito primeiros meses de 2022. Só em agosto, foram exportadas 1,8 mil máquinas usadas em obras, alta de 36,8% no comparativo interanual. Na passagem de julho para agosto, o setor teve aumento de 35,5% nos embarques.

Os fabricantes de máquinas agrícolas, por sua vez, tiveram queda de 24,4% nas exportações em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2022. Os embarques a mercados internacionais somaram 798 unidades, o que, na comparação com julho, representa uma pequena alta de 0,8%.

No acumulado do ano até agosto, 6,2 mil máquinas agrícolas foram exportadas, 8,7% abaixo do total de igual período do ano passado.

