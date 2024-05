Vendas de imóveis têm alta de 6% no 1º trimestre puxadas pelo Minha Casa, Minha Vida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 17:57 Para compartilhar:

As vendas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no 1º trimestre de 2024 foram responsáveis por puxar uma alta geral do mercado imobiliário. A avaliação faz parte do relatório divulgado nesta segunda-feira, 27, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Segundo o relatório, as vendas de imóveis dentro do programa habitacional cresceram 21,3% na comparação entre o início deste ano e os três primeiros meses do ano passado.

No mercado geral, a alta foi de 6%. “O aumento nas vendas foi impulsionado pelos resultados do programa MCMV”, considera o CBIC.

A alta recupera os indicadores apresentados no ano passado, quando as vendas pelo programa recuaram 37,1% na comparação entre 1º trimestre de 2022 e o mesmo período do ano passado. “Para a CBIC, o mercado vem respondendo desde os avanços promovidos no programa MCMV no segundo semestre de 2023.”

O volume de novas unidades lançadas também cresceu, avançando 24,7% na comparação com o 1º trimestre do ano passado. No período, foram lançadas 26.439 novas unidades. No mercado geral, o volume de novos lançamentos registrou sinal oposto, com queda de 9,6%.

Os números do relatório da CBIC englobam 220 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais.