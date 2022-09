Vendas de imóveis em julho crescem 10,8% na cidade de SP, diz Secovi

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 13:54 Compartilhe

O mercado imobiliário residencial na cidade de São Paulo teve expansão das vendas no mês de julho, enquanto os lançamentos encolheram, de acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) divulgada nesta sexta-feira, 2.

A pesquisa mostrou a comercialização de 5.955 unidades residenciais novas na capital paulista em julho, resultado 10,8% acima do mesmo mês de 2021.

Em valores, as moradias vendidas em julho movimentaram R$ 2,77 bilhões, resultado 1,6% maior na mesma base de comparação anual.

A velocidade de vendas (porcentual de unidades vendidas em relação aos lançamentos e estoques) caiu para 8,5% em julho ante 10,2% um ano antes.

No acumulado de 12 meses (agosto de 2021 a julho de 2022), foram vendidas 69.647 unidades, aumento de 6,4% em relação ao período anterior (agosto de 2020 a julho de 2021).

Em valores foram R$ 35,2 bilhões vendidos nos últimos 12 meses, queda de 3,4%. A velocidade de vendas em 12 meses caiu para 53% ante 59% no período anterior.

Lançamentos

A cidade de São Paulo teve em julho o lançamento de 4.500 unidades residenciais, volume 35,1% abaixo do apurado em julho do ano passado.

No acumulado de 12 meses os lançamentos na capital paulista somaram 84.247 unidades, ficando 3,0% acima do período anterior.

Estoque

A capital paulista encerrou o mês de julho com um estoque de 64.181 unidades disponíveis para venda, considerando imóveis na planta, em obras e recém-construídos. A quantidade de imóveis ofertados ficou 36,4% acima do verificado em julho de 2021.