Vendas de gasolina no Brasil crescem 10,8% no 1º semestre, diz ANP; etanol cai 13,9%

(Reuters) – As vendas de gasolina no Brasil pelas distribuidoras totalizaram 19,7 bilhões de litros no primeiro semestre deste ano, representando uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).







Já as vendas de etanol hidratado recuaram 13,9% no semestre, em relação a janeiro a junho de 2021, totalizando 7,9 bilhões de litros no mercado interno.

O diesel – considerando-se a soma do S10 e do S500 – registrou alta de 2,74% nas vendas, com 30,5 bilhões de litros.

Considerando todos os combustíveis, as vendas de distribuidoras somaram 59 bilhões de litros no Brasil durante o primeiro semestre, o que representou um aumento de 1,77% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em junho, as vendas de combustíveis totalizaram 9,8 bilhões de litros, com queda de 0,68% em relação a junho de 2021.

No mês, foram vendidos 3,16 bilhões de litros de gasolina, o que representou um recuo de 1,02% ante a junho do ano passado.

As vendas do etanol hidratado e do diesel cresceram 8,98% e 0,69%, respectivamente. Foram vendidos 1,4 bilhão de litros do biocombustível e 5,1 bilhões de litros do diesel, abrangendo tanto o S10 quanto o S500.

(Reportagem de Rafaella Barros)