Vendas de etanol por usinas crescem ante 2ª quinzena de janeiro, diz Unica

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas de etanol hidratado pelos produtores do centro-sul do Brasil no mercado interno alcançaram 569,57 milhões de litros na primeira quinzena de fevereiro, aumento de 21,64% sobre a segunda quinzena de janeiro, de acordo com dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) divulgados nesta quinta-feira.

Já a quantidade comercializada de etanol anidro na primeira quinzena de fevereiro registrou variação positiva de 18,17%, com 449,44 milhões de litros vendidos.

A Unica informou também que mais uma vez o setor não registrou moagem de cana em uma quinzena nesta entressafra do centro-sul.

Sem moagem de cana na primeira quinzena de fevereiro, a Unica registrou produção de etanol de milho, em um volume de 157,24 milhões de litros, alta de 38,76% em relação ao mesmo período do ano de 2021.

(Por Roberto Samora)

