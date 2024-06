Vendas de etanol na 1ª quinzena de junho sobem 17,87%, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 13:40 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – As vendas de etanol totalizaram 1,44 bilhão de litros nos primeiros 15 dias de junho da safra 2024/25, o que representa uma variação positiva de 17,87% em relação ao mesmo período da safra 2023/2024. No mercado interno, o volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul totalizou 904,95 milhões de litros, o que representa alta de 44,53% em relação ao mesmo período da safra anterior. A venda de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 498,27 milhões de litros, retração de 4,77%.

Os dados fazem parte do relatório quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgados nesta sexta-feira, 28.

No acumulado da safra 2024/25 (abril até 16 de junho), a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 7,25 bilhões de litros, registrando crescimento de 26,21%.

O volume acumulado de etanol hidratado totalizou 4,78 bilhões de litros (+48,34%), enquanto o de anidro alcançou 2,47 bilhão de litros (-2,08%).

“Seguindo movimento observado desde o início de 2024, as vendas de etanol hidratado continuam registrando crescimento anual robusto, com média superior a 40%, refletindo a competitividade do biocombustível na bomba e a preferência do consumidor”, destacou em comunicado o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues.