Vendas de etanol na 1ª quinzena de agosto crescem 8,74%, diz Unica

São Paulo, 24 – As vendas de etanol totalizaram 1,32 bilhão de litros na primeira quinzena de agosto, o que representa uma variação positiva de 8,74% em relação ao mesmo período do ano passado (safra 2022/23). O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 486,02 milhões de litros, uma queda de 11,40%, enquanto o etanol hidratado registrou venda de 833,25 milhões de litros, avanço de 25,36%, segundo informações da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta quinta-feira, 24.

No mercado doméstico, segundo a Unica, houve a inversão do cenário que vinha sendo recorrente desde o início do atual ciclo agrícola. Na primeira metade de agosto, as vendas de etanol hidratado avançaram 15% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 752,38 milhões de litros. No caso do etanol anidro, a variação foi negativa em 3,86%, resultando em um volume de 477,41 milhões de litros. “Ao que tudo indica, competitividade conquistada pelo biocombustível nos postos, frente ao concorrente fóssil, está surtindo efeito na decisão de abastecimento dos consumidores”, disse a Unica em comunicado.

No acumulado da safra 23/24, a comercialização de etanol soma 10,94 bilhões de litros, o que representa um aumento de 1,76%. O álcool hidratado compreende uma venda no volume de 6,12 bilhões de litros (-4,83%), enquanto o anidro de 4,82 bilhões (+11,58%).

CBios

Dados da B3 registrados até o dia 22 de agosto indicam a emissão de 20,59 milhões de CBios em 2023. Até a data, a parte obrigada do programa RenovaBio havia adquirido cerca de 54,17 milhões de créditos de descarbonização.

Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022 e 2023, até o momento, estejam eles ativos ou aposentados.

O horizonte temporal selecionado cobre as aquisições que compreenderão os créditos utilizados para atendimento das metas de 2022, cujo prazo havia sido postergado, e 2023.

