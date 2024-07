Vendas de etanol em junho crescem 11%, para 2,84 bilhões de litros, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 13:12 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – As vendas de etanol totalizaram 2,84 bilhões de litros em junho de 2024, safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que representa uma variação positiva de 10,95% em relação ao mesmo mês do ano passado, safra 2023/2024. Trajetórias distintas foram registradas entre o hidratado e anidro: o primeiro, registrou crescimento de 27,84% (1,81 bilhão de litros) e, o segundo, queda de 10,02% no volume comercializado (1,03 bilhão de litros). Os números são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou hoje atualização quinzenal sobre a safra 2024/25.

No mercado interno, o volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul totalizou 1,77 bilhão de litros em junho deste ano, o que representa um aumento de 33,95% em relação ao mesmo mês da temporada anterior. A venda mensal de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 978,52 milhões de litros, retração de 10,10%.

Apesar do crescimento das vendas na segunda metade de junho, o etanol hidratado continua competitivo nas bombas em grande parte do território nacional, informou a Unica. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que a relação de preços entre o hidratado e a gasolina na última semana de junho atingiu paridade de 65,3% e um diferencial absoluto de preços de R$ 2,03 por litro na média do mercado Brasileiro.

No acumulado desde o início da safra 202425 (abril) até 1º de julho, a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 8,65 bilhões de litros, registrando crescimento de 22,13%. O volume acumulado de etanol hidratado totalizou 5,67 bilhões de litros (+42,99%), enquanto o de anidro alcançou 2,98 bilhão de litros (-4,36%).