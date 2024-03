Vendas de etanol crescem 51,38% na 1ª quinzena de março, mostra Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 13:11 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – As vendas de etanol totalizaram 1,46 bilhão de litros na primeira quinzena de março, o que representa aumento de 51,38% em relação ao igual período da safra 2022/23. O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 466,51 milhões de litros – retração de 9,40% – enquanto o etanol hidratado registrou venda de 998,48 milhões de litros – crescimento de 84,46%.

Os números fazem parte do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quarta-feira, 27.

No mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado totalizaram 933,84 milhões de litros no período, variação positiva de 84,29% em relação ao ano passado. A comercialização de etanol anidro foi de 462,78 milhões de litros, aumento de 12,90%. No agregado, o volume comercializado no mercado interno foi de 1,39 bilhão de litros.

No acumulado da safra 23/24, a comercialização de etanol soma 31,24 bilhões de litros, aumento de 12,64%. Do hidratado, o volume é de 19,09 bilhões de litros (+20,96%), enquanto o de anidro é de 12,15 bilhões (+1,64%).

Mercado de CBios

Dados da B3, até sexta-feira passada, 22, indicam a emissão de 9,65 milhões de créditos em 2024.

Segundo a Unica, em posse da parte obrigada do programa RenovaBio há 42,50 milhões de créditos de descarbonização, montante já superior à meta estabelecida para 2023, de 37,47 milhões de CBios, e cujo prazo de cumprimento se encerra em 31 de março.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias