Vendas de carros na China sobem pelo 5º mês seguido em junho, com ajuda de estímulos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 8:32 Compartilhe

A recuperação das vendas de carros na China continuou ganhando força em junho, impulsionada por medidas de estímulos federais. As vendas no varejo de automóveis de passeio no maior mercado automotivo do mundo subiram 8,7% em junho ante maio, para 1,89 milhão de unidades, segundo dados publicados pela associação chinesa do setor nesta segunda-feira. O resultado marcou o quinto avanço mensal consecutivo.

Já na comparação anual, as vendas caíram 2,6% em junho, à medida que o mercado ainda não se recuperou plenamente do impacto da covid-19.

Apenas vendas de carros elétricos e híbridos tiveram expansão anual de 25,2% em junho, a 665 mil unidades, informou a associação. A americana Tesla, que é referência no segmento, entregou 93.680 carros elétricos produzidos na fábrica de Xangai em junho, mostram os dados.

O governo chinês tem feito esforços em âmbito nacional para incentivar a indústria automotiva, incluindo a extensão de incentivos fiscais para a aquisição de veículos elétricos e a ampliação de crédito para a compra de carros. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias