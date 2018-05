Vendas de carros elétricos registram aumento expressivo em 2017

As vendas de carros eletrificados (elétricos ou híbridos) superaram a barreira de 1 milhão de unidades em 2017, um novo recorde, graças ao crescimento de 57% liderado pela China, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE).

As vendas mundiais alcançaram 1,1 milhão de veículos, mais da metade (580.000 unidades) na China.

No país asiático, os carros eletrificados, com alta de 72% nas vendas em relação a 2016, representam 2,2% do mercado automobilístico.

A China, que fez da eletrificação dos transportes uma prioridade estratégica para lutar contra a poluição, colocou no trânsito em 2017 o dobro de veículos elétricos ou híbridos que os Estados Unidos, o segundo maior mercado mundial.

O parque de veículos eletrificados era de 3,1 milhões de unidades no mundo no fim de 2017, dois terços deles elétricos. A China representava 40% do total.

Em termos de cota de mercado, o país mais avançado na questão é a Noruega, onde 39% dos novos carros vendidos em 2017 tinham este tipo de motor, segundo a AIE.

Em seguida aparecem Islândia e Suécia, onde os veículos eletrificados representaram 11,7% e 6,3% das vendas, respectivamente.

Além dos carros, a eletrificação das motos e dos ônibus também avança, indica a AIE.

As vendas mundiais de ônibus elétricos alcançaram 100.000 unidades no ano passado, a grande maioria na China.

A AIE é uma organização internacional que presta assessoria à política energética dos países desenvolvidos que integram a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).