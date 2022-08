Vendas de agroquímicos crescem 17,6% no 1º semestre no Brasil; preço impulsiona

reuters 22/08/2022 - 16:26 Compartilhe

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – O mercado de defensivos agrícolas movimentou 34,26 bilhões de reais no Brasil durante o primeiro semestre, alta de 17,6% no comparativo anual motivada por um incremento nos custos logísticos e preços de matérias-primas no período, disse nesta segunda-feira o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg).

Segundo a entidade, os preços foram impulsionados pelo cenário econômico global, com guerra entre Rússia e Ucrânia e os efeitos prolongados da pandemia de Covid-19.

Houve também um impacto relevante da variação cambial, considerando que grande parte dos insumos é importada.

A área tratada com agroquímicos, por sua vez, ficou praticamente estável, crescendo 0,2% janeiro e junho, para 741,28 milhões de hectares, informou o sindicato com base em dados mensurados pela Spark Consultoria Estratégica.

O desempenho foi limitado por uma diminuição de 12,3% no uso de fungicidas e menores aplicações na soja devido à seca da última safra de verão.

“Isso ocorreu, principalmente, devido à antecipação do plantio de soja no último trimestre de 2021 e a dura estiagem que atingiu a região Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil no início deste ano, o que teve como consequência a redução da produtividade nessas regiões”, disse o presidente do Sindiveg, Júlio Borges Garcia, antecipando as informações à Reuters.

“Como os fungos dependem do tempo úmido para se desenvolver, os produtores rurais reduziram a aplicação de fungicidas, devido as condições desfavoráveis da lavoura e a menor incidência de doenças”, acrescentou ele, em nota.

Neste contexto, a área tratada de soja caiu 23% no semestre, chegando a 196,23 milhões de hectares.

O conceito de área tratada utilizado pela entidade é o resultado da multiplicação da área cultivada em hectares pelo número de aplicações de defensivos e, ainda, pelo volume de produtos formulados em cada uma das aplicações.

O maior uso de defensivos em outras lavouras importantes acabou compensando a redução na soja. Nas plantações de algodão houve aumento de 24% no período, para 134,95 milhões de hectares, o milho cresceu 15%, para 284,46 milhões, e a cana-de-açúcar avançou 6% a 34,42 milhões de hectares.

O agravamento do ataque de insetos, dificuldade para controle de doenças e aumento das infestações de plantas daninhas levou os agricultores brasileiros a investirem mais em tecnologias de defesa vegetal.

“As estatísticas do primeiro semestre do ano apontam para aumento no uso de herbicidas e de inseticidas. Insetos sugadores na soja, milho e cana –como mosca-branca, cigarrinhas e percevejos– e o bicudo do algodão destacam-se cada vez mais como os principais inimigos da produtividade na agricultura.”

Em valor, os inseticidas representaram 37% dos produtos aplicados no primeiro semestre. Os herbicidas participaram com 26%, os fungicidas com 25% e o tratamento de sementes com 6%.

Em relação às culturas, o milho representou 33% do valor de mercado, a soja 23%, o algodão 18%, e a cana-de-açúcar 12%.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)