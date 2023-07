Vendas de aços planos caem 6% em junho na comparação anual, afirma Inda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 12:25 Compartilhe

Dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), divulgados nesta quinta-feira, 20, mostram que as vendas de aços planos em junho contabilizaram 284,6 mil toneladas, o que representa uma queda de 6% ante o mesmo período do ano anterior.

A entidade destaca ainda que as importações de aço encerraram o mês de junho com 201,3 mil toneladas, uma forte alta na comparação anual, de 74,9%. Frente ao mês imediatamente anterior, o aumento é de 5,7%.

Quanto ao consumo, as compras do mercado brasileiro para o aço registraram queda em junho de 7% na comparação anual, em 293,5 mil toneladas. Comparado com maio, a redução é de 17,2%.

Os estoques de aço em junho atingiram o montante de 850 mil toneladas, o que representa uma alta de 1,1% ante maio. O giro de estoque fechou em 3 meses.

Previsões

O presidente-executivo do Inda, Carlos Jorge Loureiro, afirmou que espera um crescimento de 3% em julho ante junho para as vendas de aço. Mas o cenário para o segundo semestre é negativo.

A expectativa do Inda para o ano de 2023 é que ocorra uma redução nas vendas para todo o ano de 2023, na faixa de 1,5% a 2%, o que representaria em termos de volume um total de 3,69 milhões de toneladas de aço vendidas no País.

Loureiro afirmou ainda que vê uma tendência de queda nos preços da bobina laminada de aço em todo o mundo. Na China, a tonelada do produto está na faixa de US$ 449, enquanto nos Estados Unidos o material é comercializado a US$ 1.008.

A avaliação de Loureiro é que o mercado consumidor de aço enfrenta um momento desafiador em perspectiva global.

