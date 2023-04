Vendas da Unilever superam estimativas mesmo com aumento de preços mais lento

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 16:10 Compartilhe

LONDRES (Reuters) – A Unilever superou as previsões de vendas para o trimestre nesta quinta-feira, já que outro grande aumento nos preços da companhia provocou apenas uma pequena queda nos volumes.

No entanto, o aumento de 10,7% nos preços foi menor do que nos últimos trimestres, somando-se aos sinais de que as pressões inflacionárias podem estar diminuindo com a queda dos custos de insumos.

A Unilever reportou um aumento de 10,5% nas vendas subjacentes do primeiro trimestre, para 14,8 bilhões de euros, superando a previsão média dos analistas de um aumento de 7,2%, de acordo com um consenso fornecido pela empresa.

O número incluiu um aumento de 10,7% nos preços e uma queda de 0,2% nos volumes. O crescimento dos preços foi mais lento em relação aos dois trimestres anteriores e abaixo do recorde de 13,3% registrado em fevereiro, enquanto a queda nos volumes melhorou em relação ao recuo de 3,6% registrado no período.

“A expectativa era de que os volumes caíssem cerca de 4%, então essa queda bem leve foi muito boa de se ver”, disse Neil Denman, gestor de fundos da Sarasin & Partners.

As vendas subjacentes cresceram 8,1% na América do Norte, com 7,2% de preço e 0,9% de volume, enquanto na América Latina cresceram 18,7%, com aumento de preço de 18,4% e crescimento de volume positivo de 0,2%.

No Brasil o crescimento foi de dois dígitos, com volume positivo impulsionado por produtos domésticos e cuidados pessoais.

“Em um ambiente difícil, continuamos a nos beneficiar de um portfólio que abrange diferentes faixas de preço, o que ajudou a gerar crescimento de volume no México e na Argentina, apesar do forte crescimento de preço de dois dígitos”, acrescentou a empresa.







