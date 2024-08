Vendas da Tesla na China aumentam em julho por subsídios governamentais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 12:18 Para compartilhar:

As vendas da Tesla na China aumentaram em julho 15% em comparação ao ano anterior e 4,4% frente ao mês anterior, mostraram dados preliminares da China Passenger Car Association nesta sexta-feira, 2. O crescimento foi impulsionado por subsídios governamentais mais agressivos para veículos elétricos e híbridos.

Até 25 de julho, mais de 364 mil aplicações foram submetidas para subsídios de troca de veículos do governo, e a demanda por veículos elétricos deve receber um impulso adicional, já que as autoridades dobraram o valor para até 20.000 yuans (US$ 2.761) na semana passada, segundo o CPCA.

Julho costuma ser um mês fraco para a indústria automobilística na China. Mas as medidas do governo alimentaram a demanda e a Tesla permaneceu como a segunda maior vendedora de veículos elétricos, atrás apenas da rival BYD, que marcou recorde mensal e o quinto mês consecutivo de vendas ultrapassando a marca de 300 mil veículos vendidos.

A Geely Auto permaneceu em terceiro lugar e a Li Auto ficou em quarto lugar. Fonte: Dow Jones Newswires.