Vendas da Tesla caem na Alemanha após apoio de Musk à ultradireita

Setor registra aumento nas vendas em janeiro, no entanto, Tesla teve recuo de 59,5%. Especialistas atribuem queda a posicionamento político de Musk.A montadora de carros elétricos americana Tesla teve uma queda de 59,5% em suas vendas na Alemanha em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados do Departamento Federal Alemão de Veículos Motorizados (KBA) divulgados nesta quarta-feira (07/01).

Essa tendência de recuo de vendas de carros elétricos não foi observada no setor, que registrou uma alta na procura neste período. De acordo com o KBA, as vendas totais de carros de passeio elétricos aumentaram 53,5% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.

A queda das vendas na Tesla foi registrada após o dono da montadora, o bilionário americano Elon Musk, ter declarado apoio ao partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições gerais que ocorrem no país europeu em 23 de fevereiro.

Em geral, as vendas de carros elétricos caíram na Alemanha no passado, após o governo federal retirar os subsídios ao setor e em meio a uma desaceleração mais ampla na demanda por veículos elétricos na Europa. No entanto, nenhuma outra montadora perdeu tanto no volume de vendas quanto a Tesla, que possui sua única fábrica europeia em Grünheide, próximo a Berlim.

Em 2022, a Tesla lidera as vendas de carros elétricos na Alemanha. Em 2024, ela caiu para o terceiro lugar em 2024, com uma participação de mercado de 9,9%. No ano passado, os novos registros da Tesla caíram em cerca de 26 mil, para pouco menos de 38 mil.

Posições do dono

Observadores do mercado automotivo atribuíram as dificuldades da Tesla na Alemanha a um problema grave de imagem devido ao envolvimento muito próximo de Musk com o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu endosso à AfD. O apoio de Musk à ultradireita alemã causou indignação no país e a preocupação sobre abuso de influência.

O bilionário dos EUA tem reiterado seu apoio à líder da AfD, Alice Weidel, e chegou a fazer uma polêmica live em sua rede social, o X, com a candidata alemã. Atualmente, a sigla de ultradireita aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 21%, atrás apenas dos conservadores da União Democrata Cristã (CDU), com 31%.

O apoio de Musk à AfD ocorre mesmo com o partido sendo abertamente cético em relação aos veículos elétricos, bem como à transição para as energias renováveis.

O bilionário também já criticou políticos alemães do governo e chegou a chamar o atual chanceler federal, o social-democrata Olaf Scholz, de "tolo".

Para o diretor do Instituto de Pesquisa Automotiva da Alemanha, Ferdinand Dudenhöffer, o comportamento de Musk é "extremamente prejudicial". "Ninguém quer ser associado a isso. Tesla e Musk estão quase inextricavelmente ligados", acrescentou.

Polêmicas mundiais

O endosso de Musk à AfD se soma a outros episódios registrados em 2024 no qual o bilionário de origem sul-africana se envolveu em questões políticas. Nos EUA, ele declarou abertamente seu apoio à eleição do republicano Donald Trump, na esteira da tentativa de assassinato em julho.

Musk acabou direcionando milhões de dólares para a campanha, chegando a liderar esforços locais para conquistar votos, especialmente no estado da Pensilvânia. Alguns desses esforços chegaram a levantar acusações de compra de votos.

O bilionário também se envolveu em disputar judiciais no Brasil, direcionando críticas ao Supremo Tribunal Federal. Também protagonizou embates como governo da Austrália, após as autoridades do país promoverem um projeto de lei para tentar coibir disseminação de desinformação em redes sociais.

Musk também recebeu críticas após fazer um gesto na posse de Trump, em janeiro, que lembrava uma saudação nazista.

rc/cn (DPA, AFP)